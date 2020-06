VIDEO / LIEVITANO I PREZZI DI OMBRELLONI E SDRAIO ( TRA IL 5% E IL 10%) A TORTORETO PER COLPA DELLA SANIFICAZIONE, A GIULIANOVA IL SINDACO COSTANTINI ASSICURA: «NESSUN AUMENTO...VIGILEREMO»

Stessa spiaggia, costi diversi: almeno a Tortoreto. Qui molti balneatori hanno deciso, colpa del Coronavirus e della sanificazione, di aumentare i prezzi di ombrelloni e sdraio. L'assessore al turismo di Tortoreto: Giorgio Ripani contattato sull'argomento ha assicurato di informarsi anche perchè 10 giorni fa, durante una riunione, erano state dette cose ben diverse, racconta Ripani. L'aumento a Tortoreto varia tra il 5% e il 10% per colpa della diminuzione degli ombrelloni e del distanziamento, meno ombrelloni del 30% rispetto allo scorso anno. Non ci comprende, però, come mai saranno gli utenti a farne le spese se si considera che le uscite economiche per la sanificazione saranno rimborsate dal Governo e dalla Regione. Qualcuno dice che il personale sarà a carico dello stabilimento. Ma questo non giustifica secondo altri tale aumento.

Nessun incremento di prezzo per ombrelloni e sdraio ad Alba Adriatica dove i balneatori si sono impegnati a mantenere le stesse cifre dello scorso anno. Stessa cosa a Giulianova dove il Sindaco Costantini vigilerà anche con l'avanzare della stagione. Siamo in attesa di sapere come si orienteranno i comuni di Pineto e Silvi.

ASCOLTA QUI IL SINDACO COSTANTINI