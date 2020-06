VIDEO / IL PRESIDENTE DEZI (ASSOCIAZIONE BALNEATORI DI TORTORETO) AMMETTE L'AUMENTO DEI PREZZI, IL SINDACO SCRIVE AGLI OPERATORI: «NESSUN INCREMENTO PER IL BENE DEL TURISMO»

Ammette l'aumento dei prezzi negli stabilimenti di Tortoreto il presidente dei Balneatori Carlo Dezi e li giustifica con l'incremento di spese da parte degli operatori, tutto a discapito dell'utenza costretta ad abbandonare il Comune nella peggiore epoca nella quale per oltre due mesi, i cittadini sono stati "afflitti" dalla pandemìa del secolo. Ingiustificati gli aumenti (tra il 5% e il 10%), sottolineiamo noi. Ci auguriamo che il Demanio effettui i relativi controlli così come il Sindaco Domenico Piccioni si adoperi con l'assessore al turismo Giorgio Ripani per bloccare questa operazione che non fa il bene di nessuno in un periodo in cui sono, tra l'altro, stati messi in cassa integrazione tanti lavoratori (che ancora non vengono pagati del mese di marzo) e che hanno seri problemi ad andare avanti. Per tutti questi motivi, il primo cittadino, sta pensando di scrivere una lettera a tutti gli operatori di Tortoreto per fare in modo che ci sia un blocco dei prezzi.

ASCOLTA QUI CARLO DEZI