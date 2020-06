IL PREFETTO DE PRISCO IN VISITA ALLA QUESTURA

Accolto dal Questore dr. De Simone, e dal Vicario, dr. de Leonardis, stamani all 9.30 è giunto in Questura il Prefetto, dr. de Prisco.

Nell’incontro con i Dirigenti degli uffici, anche dell’Amministrazione Civile, il dr. de Prisco ha rinnovato la stima per lo sforzo quotidiano da tutti profuso nell’attività di servizio sia per la prevenzione dei reati che per la repressione e per la sicurezza pubblica in una provincia che è stata interessata da gravi calamità, in primis i terremoti, con uno sforzo profuso quotidianamente sul territorio per il bene della collettività della provincia.

Il Questore, dr. De Simone, a nome di tutti i presenti ha ringraziato il Prefetto per la vicinanza da subito dimostrata e per la preziosa opera di indirizzo che saprà dare.