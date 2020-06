UN NUOVO CASO DI POSITIVITA' AL CORONAVIRUS A CASTIGLIONE, IL SINDACO INVITA A MANTENERE ALTA LA GUARDIA

«Cari concittadini, purtroppo la ASL di Teramo mi ha comunicato un nuovo caso di positività al Covid-19 sul nostro territorio. Vi prego nuovamente di essere responsabili e interpretare questa “fase 3” di convivenza con il virus senza alcuna superficialità. Non rendiamo vani gli sforzi fatti sinora, non mettiamo a rischio la fragile condizione economica del nostro Paese retrocedendo». Lo scrive con un post su facebook, il sindacoa di Castiglione Messer Raimondo Vincenzo D'Ercole, uno dei comuni rientrati nella zona rossa per il gran numero di casi di contagio da Coronavirus. I dati tornano a salire senza destare non poche preoccupazioni ed è per questo che i sindaci invitano i cittadini a mantenere alta la guardia e ad avere un gran senso di responsabilità.