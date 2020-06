A SETTEMBRE SI TORNA IN AULA CON DIVISORI, PANNELLI IN PLEXIGLAS E VISIERE MA SERVONO RISORSE

Tre mesi di tempo per riaprire le scuole in sicurezza e a settembre, parola di premier Conte, le aule dovranno accogliere gli studenti in presenza.

Gli istituti scolastici, chiusi da tre mesi, dovranno infatti reinventarsi in una nuova veste: in base alle indicazioni arrivate dal Comitato tecnico scientifico sarà necessario garantire il distanziamento anche tra i banchi, a mensa o in palestra, nei corridoi, in cortile o in biblioteca. Ovunque.

«Oltre alle mascherine ci sarà possibilità di usare le visiera anche per andare incontro alle esigenze di studenti con difficoltà respiratorie e ipoacusici», ha spiegato il ministro. «Il Cts sta valutando anche la possibilità di compartimentare i banchi, con divisori». Pannelli in plexiglas in classe, tensostrutture nelle aree esterne. E ore di lezione da 40 minuti, ritenute un'opzione migliore rispetto ai doppi turni.

Per il momento il ministero ha recepito le valutazioni del comitato tecnico scientifico e sta raccogliendo gli interventi di sindacati e associazioni per poi stilare un documento proprio. Sullo stile delle stanze preparate dalla dirigent Moschella allo Scientifico e Pascal per la commissione degli esami di maturità (vedi qui sotto)

«Stiamo mobilitando per la scuola risorse per 4 miliardi, 330 milioni subito per l'edilizia scolastica leggera», promette il ministro Azzolina nel frattempo i sindacati confermano lo sciopero pr l'8 giugno con cui chiedono risorse e nuove assunzioni.