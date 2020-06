POLO SCOLASTICO "ILLUMINATI" DI ATRI, LA REGIONE ASSEGNA OLTRE 8 MILIONI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO

E' ufficiale, con Delibera di Giunta (25 maggio scorso) la Regione ha assegnato alla Provincia di Teramo 8 milioni e 736 mila euro per il miglioramento sismico del Polo scolastico "Illuminati" di Atri. E' l'unico progetto teramano ad essere entrato in graduatoria. La Provincia lo aveva candidato a finanziamento nel 2018 a valere sui fondi dei Mutui BEI - provenienza Ministeriale - per l'annualità 2018-2019.