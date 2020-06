VIDEO / SENZA CASSA INTEGRAZIONE E SENZA UN FUTURO LE LAVORATRICI DELLE MENSE SCOLASTICHE

Casse integrazioni che tardano ad arrivare, retribuzioni di contratti part-time ancora più basse, nessuna retribuzione fino ad Ottobre e futuro incerto per le riaperture delle scuole che potrebbero prevedere la chiusura delle mense! Questa la fotografia di quello che sta accadendo ai lavoratori e alle lavoratrici dei settori del terziario e turismo nella Regione Abruzzo e nella Provincia di Teramo ed in particolare è quello che sta accadendo alle lavoratrici e ai lavoratori delle mense e della ristorazione scolastica. Per queste lavoratrici e questi lavoratori il Covid-19 ha significato interrompere completamente l’attività lavorativa, creando tantissime difficoltà nella gestione dell’economia familiare. Tra le realtà che hanno riscontrato maggiori criticità riguardo l’emergenza Covid19 c’è quella delle addette alle mense, cuoche impegnate nella produzione dei pasti delle scuole delle nostre città. Lavoratrici e lavoratori che percepiscono la retribuzione solo 8 mesi l’anno, poiché la loro attività lavorativa è strettamente legata all’apertura delle scuole e delle mense ottobre/giugno.

ASCOLTA MAURO PETTINARO