ARRIVANO AL DH ONCOLOGICO DEL MAZZINI, 30 KIT DI PROTEZIONE PER I MALATI

Oggi presso il reparto DH oncologico dell’ospedale Mazzini di Teramo, sono stati donati dall’associazione Lory a Colori 30 kit di protezione per i pazienti oncologici.

Presenti la presidente dell’associazione Monica Marinari, la responsabile della sede territoriale di Roseto degli Abruzzi Simona Maravalle, la dott.ssa Silvana Ciccone, il dott. Giovanni Cianci, la dott.ssa Teresa Scipioni, il dott. Luca Napoleoni, la psicologa Fulvia Di Renzo, l’operatrice sanitaria Venezia Malizia.

Presso questo stesso reparto già nel 2019 vennero donati tre condizionatori per migliorare il benessere dei pazienti durante le cure.

La responsabile Simona Maravalle commenta:

“Continua la vicinanza con il reparto ed è sempre più attiva, infatti a breve doneremo sistemi di protezione individuale anche al personale sanitario di reparto. Per chi ha necessità di avere un kit di protezione gratuito, può contattare l’associazione al numero 338.5619114.”

A lei si aggiunge il ringraziamento del dottor Cianci e della dott.ssa Scipioni che dichiarano:

“Si solidifica così la vicinanza dell’associazione al nostro reparto, ai pazienti e a tutto il personale”.

Infine la presidente Monica Marinari si dice felice di ripartire in questa fase 3 che risveglia così anche le attività di concreta donazione da parte dell’associazione.

“Stare vicino ai pazienti, seguirli e sostenerli attraverso gesti, piccoli e grandi, è lo spirito che tiene viva la nostra Lory a colori”