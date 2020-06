TOPITTI DENUNCIA: «LA LAPIDE IN MEMORIA DEI FUCILATI DI CARTECCHIO NON MERITA LA VEGLIA DI BIDONI RACCOLTA RIFIUTI »

La denuncia arriva da Antonio Topitti, presidente ANPI Teramo che scrive sulla sua pagina facebook: «LA LAPIDE IN MEMORIA DEI FUCILATI DI CARTECCHIO NON MERITA LA VEGLIA DI BIDONI RACCOLTA RIFIUTI . Chiedo a chi di dovere un immediato intervento».

In effetti non è il massimo del decoro quello che si vede in un'area di commemorazione. Per questo si chiede alla Teramo Ambiente da tempo nell'occhio del ciclone per la vicenda sacchi neri di provvedere allo spostamento dei bidoni per la differenziata.