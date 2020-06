CENTAURO MORTO SULLA BONIFICA DEL SALINELLO, IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI NERETO

Il Sindaco di Nereto Daniele Laurenzi esprime il cordoglio suopersonale e della comunità per la scomparsa dell’amico Diego Di Gaetano morto oggi sulla Bonifica del Salinello. «Oggi se ne va una persona cara che con discrezione era sempre presente.

Diego era un “gigante”, non solo fisicamente ma per la cultura che aveva e amava condividere.

Di Diego avremo sempre tutti il ricordo delle serate a Nereto quando si occupava della sicurezza degli eventi, come di quando lo trovavamo agli ingressi delle discoteche o tra i pesi della palestra. Ma Diego era anche i libri che leggeva o il sito internet che ti consigliava, e quell’odore buono di sigaro che portava con se.

È un lunedì triste questo 8 di giugno.

Alla famiglia va il mio abbraccio e la mia vicinanza, in particolare alle sorelle Cristiana Di Gaetano e Gabriella Di Gaetano e al consigliere comunale Augusto Di Berardino

Che la terra ti sia lieve Diego Di Gaetano», conclude il Sindaco di Nereto