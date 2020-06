DUECENTO BAGNINI ESCLUSI DAL BONUS COVID-INPS, IERI ASSEMBLEA A GIULIANOVA PER UN FONDO SPECIALE

Assemblea dei bagnini della Provincia di Teramo organizzata dalla Filcams Cgil Teramo al Kursaal di Giulianova. Si è parlato del bonus stagionale non erogato e delle condizioni di lavoro. L'onorevole Zennaro si è impegnato per tentare una risoluzione con l'INPS e con la commissione lavoro del Parlamento, mentre il consigliere regionale Dino Pepe si è impegnato per la presentazione in Consiglio Regionale di una risoluzione per l'istituzione di un fondo della Regione Abruzzo.

Due le possibili soluzioni ad un problema che riguarda circa trecento ragazzi solo del teramano-ha spiegato Pettinaro- la prima concerne un intervento deciso presso l'Inps perché possa rivedere la normativa che esclude dai benefici questa categoria e la seconda la possibilità da parte della Regione di costituire in fondo speciale che possa che possa sostituire i mancati ammortizzatori dell'Inps.