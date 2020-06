FOTO / CONFINAMENTO DELLE SPIAGGE LIBERE PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI OMBRELLONI, AD ALBA SI LAVORA PER I TURISTI

Ad Alba Aadriatica sono iniziati ieri mattina i lavori relativi al confinamento delle spiagge libere con apposizione di riferimenti (paletti) per il posizionamento degli ombrelloni. La superficie utile per i fruitori è di 16 metri quadrati.

«Speriamo in condizioni metereologiche favorevoli per concludere l'intervento per fine settimana - dichiara il Sindaco Antonietta Casciotti - Seguira' l'apposizione di idonea cartellonistica. Invito tutti a collaborare e rispettare responsabilmente le indicazioni adottando corretti comportamenti. La fase tre non e' di facile gestione ed e' necessaria una forte condivisione di due indicazioni fondamentali: il rispetto del distanziamento sociale e l'uso della mascherina qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.

Non e' auspicabile una ripartenza in sicurezza invocando unicamente severi controlli e declinando qualsiasi forma di personale assunzione di responsabilita'.

Il vostro Sindaco confida in Voi tutti, decisa comunque ad intervenire qualora si rischi di vanificare gli sforzi sin qui fatti», conclude la Casciotti.