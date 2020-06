VIDEO - PRESIDIO A TERAMO, BOCCANERA: «L'ATR DEVE ESSERE RESTITUITA AI LAVORATORI»

L'ATR deve essere restituita ai lavoratori. Lo hanno ricordato ancora una volta i lavoratori scesi di nuovo in presidio a Teramo per incontrare il Prefetto insieme ad una delegazione di lavoratori, i sindacati e i consiglieri regionali Pepe e Di Matteo. Tutti hanno chiesto una maggiore sensibilità per sollecitare di nuovo anche il presidente della Regione Marsilio a trovare una soluzione ai problemi dell'azienda e dei lavoratori, senza stipendio, da cinque mesi.

ASCOLTA QUI MARCO BOCCANERA (FIM-CISL)