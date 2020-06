FOTO/ RIAPRE DOMANI LA PISCINA COMUNALE DELL'ACQUAVIVA

Apre domani la piscina dell'Acquaviva a Teramo. La presentazione oggi da parte della società che gestisce l'impianto comunale: H2O. Oltre ai lunghi lavori per riavviare l'impianto fermo dalla scorsa estate, tanto tempo e tante risorse sono state impiegate per la messa in sicurezza, come stabilito dai protocolli anti Covid-19.

Ecco un'anteprima di come ci siamo organizzati sul piano vasca, scrivono i componenti della societ H20:

🔸️Ombrelloni a distanza di 4 m con superficie calpestabile di 14 mq per ognuno

🔹️Lettini a 1,50 m

🔸️Sedute sui gradoni a 1 m

🔹️Vie di transito segnalate a terra

🔸️Entrata ed uscita separate

🔹️Postazioni gel disinfettante all'ingresso e vicino i distributori automatici

🔸️Sanificazione ombrelloni e lettini ad ogni cambio e sempre a fine giornata

🔹️Spazi comuni, bagni e superfici varie sanificati ogni 2 ore