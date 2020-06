AL VIA LA CAMPAGNA PROMOZIONALE DIGITAL A TORTORETO: 5 INFLUENCER RACCONTERANNO L'ESTATE TRA FIGLI E BLOGGER

L’Amministrazione Comunale di Tortoreto, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, è pronta a lanciare, tramite l’Assessorato al Turismo, la campagna promozionale digital e social #BACK2TORTORETO. Questa innovativa iniziativa, finanziata dal Comune dopo essere stata vagliata all’interno del Comitato Turistico Permanente, consiste in un progetto digital affidato a 5 influencer di grande richiamo, specie per il centro Italia. Gli ambassador scelti saranno due abruzzesi DOC molto noti sul territorio nazionale: il fotografo Giulio Tolli (100.00 followers) e Giorgia Di Basilio, blogger teramana con oltre 130.000 fan, poi Marika Milano @breakfastandcoffee (food blogger romana), Milena Marchioni @bimbieviaggi (founder del primo travel blog family italiano), Roberta Castrichella @robysushi tutte e tre mamme e blogger che, con rispettivi partners ed eventuali figli, racconteranno su Facebook ed Instagram la loro estate Tortoretana. A coordinarli ci sarà la Digital PR Ilaria Barbotti che, oltre a vantare un’esperienza professionale di grande importanza con clienti come Samsung o Land Rover, è anche legata personalmente alla città di Tortoreto. L’obiettivo della campagna è quello di dare un nuovo slancio alla stagione 2020, promuovendo l’esperienza genuina della vacanza a Tortoreto. Grazie al supporto delle associazioni Albergatori ed Operatori Turistici e BalneaTor, ma anche di hotel ed attività non associate, che hanno offerto ospitalità, ristorazione e servizi, gli influencer potranno godere delle caratteristiche tipiche della vacanza a Tortoreto: acque e qualità della vita eccellenti, attività sportiva all’aria aperta ed enogastronomia genuina.

L’attività potrà essere seguita e sarà visibile per tutti sia su Instagram che su Facebook all’hashtag #Back2Tortoreto, oltre 250.000 utenti arriveranno virtualmente a Tortoreto grazie ai 5 ospiti e tutti i contenuti prodotti (foto, video e articoli nei vari blog) rimarranno all’Assessorato e agli operatori come materiale da utilizzare per auto-promuoversi.

Il progetto inizierà il 22 Giugno per concludersi il 12 Luglio 2020, in maniera da poter imprimere il giusto sostegno al comparto turistico.

<<Sono molto felice di supportare un luogo a cui sono molto legata con il mio lavoro e una rete di professionisti con cui collaboro da anni.>> ha dichiarato Ilaria Barbotti Digital PR <<Questa è una prima iniziativa digital in questo territorio ed è molto importante che istituzioni e provati collaborino insieme per la buona riuscita della campagna che porterà visibilità e possibili nuovi clienti a tutti gli operatori>>.

<<Voglio ringraziare Ilaria Barbotti nonché tutte le strutture ricettive e le attività commerciali che hanno contribuito a questa campagna promozionale>> ha dichiarato l’Assessore al Turismo Giorgio Ripani <<L’Amministrazione Comunale crede molto nella promozione innovativa attraverso influencer che diffondano le qualità di Tortoreto: intendiamo trasformare l’esperimento di quest’anno in una prassi costante per caratterizzare negli anni la nostra città>>.