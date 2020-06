VISITA DEL PREFETTO DI TERAMO AL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Teramo, Dott. Angelo de Prisco, si è recato in visita presso la sede del locale Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Ad accoglierlo, il Comandante Provinciale, Col. Gianfranco Lucignano, che ha accompagnato l’Autorità nell’incontro con gli Ufficiali, i Comandanti dei Reparti ed il Personale alla sede.

Il cordiale incontro è stato occasione per approfondire temi inerenti alla sicurezza del territorio, in particolare legati all’attuale emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19, nonché alla situazione economica della provincia teramana.

Il Colonnello Gianfranco Lucignano, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto all’Autorità intervenuta, ha rinnovato la piena disponibilità e il massimo impegno delle Fiamme Gialle teramane nell’azione quotidiana diretta alla tutela della legalità ed al contrasto della criminalità economico-finanziaria.

Nell’occasione, il Prefetto, dopo aver assistito ad un breve briefing multimediale, ha espresso apprezzamento e sincera stima per il servizio reso dalla Guardia di Finanza alla collettività.