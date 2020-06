FOTO / A COLOGNA LA PULIZIA DELLA SPIAGGIA AVVIENE TRA I BAGNANTI E I BAMBINI

«Venerdì mattina ore 10:00 altezza lido lo Squalo, la ditta incaricata per la pulizia della spiaggia continua il suo lavoro tra bagnanti e bambini... Non si poteva fare in orario mattutino quando la spiaggia era vuota invece di fare lo slalom tra i bagnanti? Non è troppo pericolo? Incoscienza di chi vigila?». Se lo domanda un lettore che invia foto di quanto sta accadendo da stamattina a Cologna Spiaggia