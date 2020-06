VIDEO / RIAPRE LA PISCINA COMUNALE A TERAMO CON DIVERSE NOVITA', AD AGOSTO SCADRA' LA GESTIONE, SI SPERA IN UNA PROROGA. OK AI RIMBORSI DEGLI ABBONAMENTI

Scadrà ad agosto la gestione alla società H2O per la piscina coperta. La società probabilmente avrà una proroga. Si spera di poter ripartire con gli allenamenti in sicurezza a partire dal mese di settembre. Saranno necessari molti lavori di adeguamento per la piscina coperta, ma intanto si procede alla consegna dei voucher per chi aveva già pagato i corsi e non ne ha usufruito.

ASCOLTA QUI GENNARO CASTORANI

ASCOLTA QUI IL GESTORE CASTORANI SUL FUTURO DELLA STRUTTURA