VIDEO / IL PRESIDENTE FIN CARPENTE: «MESI DIFFICILI PER IL COVID 19 SOPRATTUTTO PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI»

Sono stati mesi difficili per tutti i gestori delle piscine in Abruzzo, che hanno pero’ dimostrato grande capacita’ e serieta’, non facendo venir meno neanche la manutenzione e a loro va il plauso del presidente regionale della Fin.

