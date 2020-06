SPIAGGE LIBERE, DA DOMANI, RIAPERTE A PINETO

Le spiagge libere presenti sul territorio di Pineto da domani, 13 giugno 2020, saranno riaperte. E’ stata, infatti, firmata questa mattina dal Sindaco Robert Verrocchio, l’ordinanza n.17 con la quale è stata disposta la fruibilità delle spiagge libere come riportato nelle planimetrie presenti nell’ordinanza. L’allestimento della perimetrazione della spiagge libere con paletti e cordame è in corso e sarà apposta entro domani idonea cartellonistica con tutte le disposizioni che consentiranno l’esatta individuazione del punto di collocazione di ogni attrezzatura balneare per i fruitori delle spiagge libere. L’Amministrazione comunale, scusandosi per il disagio che per qualche giorno potrebbe esserci a causa dei lavori in corso, raccomanda di usare la massima prudenza e confida nel senso di responsabilità degli utenti per il rispetto distanziamento interpersonale nel rispetto delle normative vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Le spiagge libere saranno sorvegliate dalla polizia locale, dalla protezione civile e dai volontari.

“Come da accordi presi in sinergia con il Comune di Silvi e dell’AMP Torre del Cerrano, - commentano dall’Amministrazione Comunale - si sta procedendo alla perimetrazione di tutte le spiagge libere del territorio comunale l’apposizione di paletti in legno contrassegnati da lettere e cordame per le due parti esterne, mentre per le dune i paletti, che saranno numerati, sono già presenti. Per cui sarà intuitivo procedere al tracciamento di un reticolato ideale tra le lettere e i numeri dei paletti presenti per stabilire dove collocare gli ombrelloni ben distanziati l’uno dall’altro”.