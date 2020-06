IL 14 GIUGNO LA GIORNATA MONDIALE DEL DONARE, LA CRI IN CAMPO PER ASSICURARE IL SERVIZIO

Il 14 Giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore Sangue per ringraziare coloro che, volontariamente, assicurano la disponibilità del sangue per i pazienti che ne hanno bisogno.

“Il comitato della Croce Rossa di Teramo svolge da molti anni campagne di sensibilizzazione per sottolineare da un lato la necessità di un impegno periodico alla donazione finalizzato all’autosufficienza e dall’altro la promozione di corretti stili di vita ed attenzione alla propria salute, condizioni necessarie alla donazione.” dichiara il presidente del Comitato CRI di Teramo, Fiorenza Di Falco.

Quest’anno i nostri Volontari ha nno organizzato presso il Centro Commerciale Gran Sasso di Teramo un punto informativo per spiegare i benefici della donazione sangue e per ricordare che l’emergenza Covid-19 ha causato una diminuzione delle donazioni, abbiamo quindi bisogno più che mai di Donatori perché i pazienti ematologici, trapiantati e oncologici hanno continuo bisogno di sangue, così come chi si sottopone ad un intervento d’urgenza.

A Teramo, il Centro Trasfusionale della ASL ha attivato protocolli di sicurezza stringenti per proteggere ogni singolo Donatore: l’ingresso è separato da quello ospedaliero e dedicato ai soli donatori, l’accesso è solo su appuntamento per evitare assembramenti.

Ora tocca a te: non far mancare il tuo aiuto, chiamaci al 348.0743347 o scrivici a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per avere maggiori informazioni su come diventare Donatore di sangue oppure per prenotare la tua donazione.

“Desideriamo infine rivolgere un pensiero a tutti i Donatori periodici e a chi ha donato per la prima volta proprio durante l’emergenza Covid-19, grazie di cuore per il vostro gesto di grande altruismo e solidarietà” conclude il Presidente.