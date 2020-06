SI TORNA A SCUOLA IL 14 SETTEMBRE, CON LA MASCHERINA E SENZA ASSEMBRAMENTI

E' il 14 settembre la data prevista per la riapertura delle scuole. Secondo il ministero dell'Istruzione «il Decreto Scuola, recentemente convertito in legge, stabilisce che per l'inizio ufficiale delle lezioni, la decisione dovrà essere presa insieme alle Regioni, a cui sarà proposta appunto la data di lunedì 14 settembre, con l'obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile».

Queste invce le linee guide proposte dal Comitato tecnico scientifico: l'obbligo, per gli studenti, di non presentarsi a scuola con una temperatura superiore a 37,5 gradi corporei e il distanziamento fisico di almeno un metro, che deve essere garantito con una riorganizzazione degli spazi interni delle scuole.

Nel documento si legge anche che "saranno differenziati ingresso e uscita degli studenti, sia attraverso uno scaglionamento orario che rendendo disponibili tutte le vie di accesso per differenziare e ridurre il carico e il rischio di assembramento".

L'ingresso sarà scaglionato, con la campanella che suonerà più volte, a seconda delle classi, a distanza di 15 minuti. «Si dovrà, inoltre», si legge nel documento elaborato dal Comitato "porre in atto ogni misura organizzativa finalizzata alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni".

E' a rischio, la colazione nei corridoi, dove si dovrà mantenere la distanza minima di un metro tra studenti e con i docenti. Anche spazi comuni, bagni e sala insegnanti dovranno essere adeguati per garantire il distanziamento. E ancora, dovrà essere ridotta al minimo la presenza di genitori nei locali della scuola, se non strettamente necessario, come nel caso dell'entrata e uscita per la scuola dell'infanzia. Anche l'utilizzo dei locali della scuola dovrà essere limitato e finalizzato esclusivamente alle attività didattiche.