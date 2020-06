ESAMI DI MATURITA', LA CRI SUPPORTERA' LE SCUOLE E GLI STUDENTI

Il 17 Giugno inizieranno gli esami di maturità, un passaggio importante per la crescita di ciascun giovane e, quest’anno, un banco di prova fondamentale per testare le nuove misure organizzative del Ministero dell'Istruzione che ha stipulato un’apposita convenzione con la Croce Rossa Italiana per l’impiego dei nostri Volontari, a supporto delle istituzioni scolastiche, così da garantirne lo svolgimento degli esami in sicurezza.

Nelle scorse settimane il personale della Croce Rossa Italiana ha realizzato numerosi incontri online per la formazione del personale scolastico circa il “Documento tecnico” indicante le misure organizzative, di prevenzione e protezione nonché le regole per lo svolgimento dell’esame di stato in piena sicurezza.

Dal 17 Giugno poi, il comitato CRI di Teramo sarà presente coi propri Volontari presso le sedi d'esame delle scuole IIS "Pascal - Comi - Forti", IIS "Alessandrini - Marino", IIS "Di Poppa - Rozzi", Liceo Classico "M. Delfico", Liceo Statale "G. Milli", Liceo Scientifico "A. Einstein", Liceo Scientifico Annesso Convitto, Liceo Coreutico, Liceo Artistico "G. Montauti", Liceo Artistico "F.A. Grue" di Castelli.

I Volontari, adeguatamente formati, avranno l’importante compito di dare informazioni in merito al “Documento tecnico”, supportare tutto il personale scolastico (docenti, personale ATA e studenti) nell’interpretazione delle suddette misure comportamentali ed invitare il personale coinvolto al rispetto delle normative.

E' motivo d'orgoglio di tutta la Croce Rossa Italiana continuare ad essere, specie in questo momento storico così delicato, un punto di riferimento costante a supporto delle Istituzioni dello Stato e della collettività. La sottoscrizione della convenzione consolida ulteriormente il rapporto di collaborazione che ormai da anni abbiamo istaurato con il Ministero dell'Istruzione, grazie soprattutto alle attività di sensibilizzazione e ai progetti realizzati dai nostri Giovani Volontari nelle scuole di tutta Italia.