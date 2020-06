"AIB SAN GIACOMO 2020”, ESERCITAZIONE ANTI INCENDIO BOSCHIVO A CIVITELLA

Il prossimo sabato 20 giugno si svolgerà l’esercitazione di Protezione Civile sul rischio di incendio boschivo denominata “AIB SAN GIACOMO 2020” organizzata dalla Regione Abruzzo, dalla Direzione Regionale dei Vigili del FuocoAbruzzo, con la partecipazione dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo, finalizzata alla preparazione della figura del COS (Coordinamento delle Operazioni di Spegnimento) in ambito AIB (Anti Incendi Boschivi) rivolta agli Enti Parco Nazionali presenti nel territorio della Regione Abruzzo.

“Abbiamo fortemente voluto questa interrelazione istituzionale”, dichiara il Presidente del Parco Avv. Tommaso Navarra, “al fine di implementare presso l’Ente Parco idonee figure di raccordo per le fasi critiche, sempre possibili, nella materia dell’antincendio boschivo. In questi mesi abbiamo aggiornato il Piano AIB ed un ringraziamento va alla Regione Abruzzo ed al Servizio competente di Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile che con il suo Dirigente, dott. Sabatino Belmaggio, in questi mesi non facili hanno saputo organizzare e coordinare tutte le fasi di formazione, oggi anche sul campo, indispensabili per la tutela del nostro territorio. Non casuale è stata peraltro la scelta del sito.”

L’esercitazione in questione avrà luogo in località San Giacomo del Comune di Civitella del Tronto (TE); la scelta del sito è stata effettuata di concerto con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e desunta dalla mappa del rischio incendio boschivo pubblicata dalla Regione Abruzzo nel “Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi” ai sensi dell’art. 3 Legge 21 novembre 2000, n. 353.

L’esercitazione interviene a conclusione del Corso di formazione “C.O.S. - Coordinatori Operazioni di Spegnimento” al quale hanno partecipato il Presidente, il Direttore ed il personale tecnico dell’Ente Parco.