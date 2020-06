DA SABATO 20 GIUGNO TORNA UNICA BEACH A GIULIANOVA

A differenza delle previsioni che davano per favorito il turismo di prossimità, le prenotazioni già iniziate allo scadere esatto del Lock Down , provengono tutte dalle regioni del nord Italia e spalmate sui mesi di estate inoltrata, fine stagione. Altra caratteristica "quasi" imprevista, è quella della richiesta assidua e primaria di misure di sicurezza. Pare proprio che quanto previsto dai DPCM non scoraggino affatto i turisti che, invece, preferiscono trovare un'accoglienza "protetta" piuttosto che i soliti ambienti degli anni passati.

I fruitori della spiaggia amata dai cani possono quindi tornare al mare a godersi le giornate di sole in compagnia del proprio compagno di vita, in totale sicurezza, dato che la nostra filosofia sarà lo scrupoloso rispetto di ogni misura di anti COVID19 , dal distanziamento sociale agli orari di apertura e chiusura per consentire disinfezione di attrezzature individuali .

Quest'anno poi ,UNICA BEACH cambia aspetto con un nuovo volto , attrezzata di strutture esteticamente differenti dagli anni passati e una disposizione originale. Nuova non solo per le misure anti COVID, molto facili da rispettare in una spiaggia che godeva del distanziamento sociale praticamente da sempre. Nell'organizzazione è obbligatoria la prenotazione compilando il modulo on line presente sul sito www.unicabeach.altervista.org o tramite Wathsapp al n.3335702980 disponibile soprattutto per i giornalieri. I clienti riceveranno sempre via mail il preventivo del noleggio dei servizi desiderati. Mentre nel tratto di arenile a fruizione gratuita i posti saranno limitati a 40 per consentire un distanziamento di minimo 10 mq.

UNICA BEACH è ormai entrata nel circuito del turismo giuliese, convenzionata con diverse strutture , tra Hotel e Case Vacanze , applicando il 15% di sconto su tutti i servizi ai clienti provenienti da queste.

Ci prepariamo quindi a vivere una nuova estate, in un periodo storico unico, pieno di incertezze, ma anche con tanta voglia di una agognata serenità.



Da sabato 20 giugno chi vuol trascorrere momenti di gioia al mare insieme al proprio cane, potrà farlo nella nostra spiaggia , UNICA BEACH