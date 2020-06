L'ESPERIMENTO CULTURALE DI LECTUS RIESCE A SAN BERARDO, ECCO I PROSSIMI APPUNTAMENTI

"Tanti talenti insieme, cento grazie a tutti. La Giornata mondiale della Musica a Teramo parla tanti linguaggi: quello della musica innanzitutto ma anche di tutte le altre espressioni artistiche in un quartiere come San Berardo. Un grande esperimento sociale e culturale. Ci auguriamo che il messaggio giunga al cuore delle istituzioni. Abbiamo pulito i giardini, le strade, rimesso a nuovo angoli degradati. Se qualcuno si avvicina alla società la società si avvicina alle istituzioni e l'arte e la musica sono un ponte. A Teramo si riuniscono grandi artisti, grandi musicisti, maestri e virtuosi degli strumenti anche ma soprattutto generosi creatori di emozioni" è il commento del direttore artistico Renato Pilogallo.



Grazie a Letcus Teramo, alla onlus "Citta della conoscenza" ai cittadini volontari dei condomini 19 e 21 di Via Tevere e Via Pescara (quartiere San Berardo) domani sera si alza il sipario CON/TestE UrbanE a Teramo. Oltre 100 artisti hanno aderito alla manifestazione che nasce dall'idea di sostenere il mondo professionale della cultura, della musica e dello spettacolo rimasto senza ingaggi e con davanti mesi di grande incertezza: una live music ricca di nomi eccellenti con la partecipazione di artisti di strada, attori, compagnie teatrali, writers.

Tre i teatri allestiti fra le strade e gli slarghi di uno dei quartieri simbolo della città, un quartiere nato con l'edilizia popolare e che ha bisogno di seri interventi di rigenerazione urbana: si snoda attraverso una chiesta, quella di San Berardo (patrono della città) che è un cuore sociale pulsante.

Imponenti le misure organizzative per far fronte ai protocolli di sicurezza previsti dalle disposizioni post Covid: posti prenotati, sanificazione dei luoghi, collaborazioni con le associazioni di protezione civile (assistenza sanitaria, ambulanze, misurazione della temperatura corporea etc etc) e persino una mensa per gli artisti che partecipano.



Una faticosa organizzazione che parte dal basso e che è stata possibile grazie alla generosa collaborazione del Conservatorio Braga, della Riccitelli Società del Teatro e dei Concerti, del coworking Wide Open, di Imago Comunicazione, dell'ATER; al contributo finanziario del BIM Vomano e Tordino, del Comune di Teramo, di Confindustria, alla raccolta fondi fra i cittadini e, soprattutto, della sentita adesione degli artisti che hanno accettato di partecipare senza un cachet e solo con il rimborso delle spese.

Decisivo il ruolo svolto svolto dalla "Citta della Conoscenza" grazie a Claudio D'Innocenzo, direttore e responsabile della sicurezza e a Claudio della Figliola che segue gli aspetti amministrativi.



"Raccontare le ultime due settimane, significa raccontare la fatica e gli ostacoli di fare cultura e spettacolo in questo Paese e forse il COVID è l'ultimo dei problemi. Ma domani si alza il sipario e come sempre accade la magia" dichiara la curatrice Pina Manente: "in queste ultime ore il quartiere si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto. Il messaggio è chiaro: far ripartire lo spettacolo. LO devono fare gli enti, le fondazioni, la Regione. Non c'è programmazione, non ci sono bandi, non c'è un quadro normativo chiaro: non si può continuare ad operare con il cappello in mano come se spettacolo e cultura fossero accessori e i suoi operatori dei professionisti di serie z: mangiano anche loro tutti i giorni. IL COVID ha solo portato alla luce, in maniera drammatica, quanto si investa poco in cultura. L'Abruzzo è un fanalino di coda per gli investimenti in questo settore e non da oggi".



PROGRAMMA



SABATO 20 GIUGNO 🔷



Area Bambini



⏰ Dalle ore 10.00

Acrobatica Aerea

Clownerie

Laboratorio

Apertura percorso interattivo (Spat e Gedo writers)

Kamishibai (fiabe itineranti)



_____________



Teatro Strada/Giardino



⏰ Ore 10:00

Ars Antiqua e danze Venus (street parade)



_____________



Area Bambini



⏰ Ore 17:00

Compagnia Rospo Rosso



_____________



Teatro Giardino (non c'è bisogno di prenotazione)



⏰ dalle ore 16:15



Davide Rasetti e Federica Di Domenicantonio



Davide Rasetti e Rebecca Rastelli



Davide Rasetti e Federica Di Donatantonio



Assunta De Marcellis e Luca Strappelli



Fabrizio Medori



⏰ dalle ore 22:15



Arturo Valiante e Magda White duo



Franco Di Donatantonio (piano solo omaggio a Ezio Bosso)



_____________

Teatro Corte, via Pescara (200 posti, registrazione obbligatoria a questo link https://bit.ly/CONTestE20)



⏰. dalle ore 20:00



Massimiliano D'Aloiso compagnia "Meccanica delle tende" recita "Musica"dal "Riccardo 2" di Shakespeare



Rodolfo Tullj Jazz Quartet



Jena Lu Mauro Voconi



Fidanza Jazz Combo



Antonio Gambacorta Blues Trio



Mastika Project (Etnica)



__________________________________

__________________________________



DOMENICA 21 GIUGNO 🔷



Teatro Giardino (non c'è bisogno di prenotazione)

Ars Antiqua e danze Venus

Murgasasò



⏰. Ore 15:00

Hade rapper | Less One DJ



_____________



Teatro Strada, via Tevere (non c'è bisogno di prenotazione)



⏰Ore 16:00

Mister Shaft (sound-check)

Teatro Giardino ore 16.30

Marco Pedicone, Nancy Fazzini, Aldo Laurenzi



_____________



📍 Teatro Strada, via Tevere (225 posti, registrazione obbligatoria a questo link https://bit.ly/CONTestE21)



⏰ Dalle ore 18:00



Mississipi Mud Band



Luca Giordano Quartet



Alessia Martegiani Quartet



Perla Quartet

Franco Di Donatantonio



Danilo Di Paolonicola