BANDIERA VERDE DEI PEDIATRI, SI FESTEGGIA AD ALBA ADRIATICA CON 144 SINDACI

Alba Adriatica sarà al centro di uno speciale evento nazionale essendo stata scelta per la consegna delle Bandiera Verde dei Pediatri 2020, a ben 144 sindaci provenienti da tutta Italia. Per ritirare il prestigioso vessillo, il folto gruppo di primi cittadini arriverà ad Alba, sabato 27 giugno. Ieri mattina, in Municipio, alla presenza del professore Italo Farnetani presidente della Bandiera Verde che premia le località balneari a misura di bambino, del sindaco Antonietta Casciotti e degli assessori Nicolino Colonnelli e Paolo Cichetti, è stato illustrato il programma della cerimonia che si svolgerà all'aperto, nel parco della Bambinopoli comunale.

I sindaci ospiti saranno ricevuti nell'ufficio Iat, con tanto di inno nazionale ed europeo, eseguiti dal mezzo soprano Simona Iachini. Sono attesi anche il presidente della Regione, Marco Marsilio e della Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Tra i relatori spiccano il generale Gabriele Lupini, ispettore nazionale della Croce Rossa, il professor Alfonso delgado dell'Università di Madrid, il docente Sergio Bernasconi, pediatra dell'Università di Parma e il dottor Nicola D'Amario, presidente della società dei medici pediatrici della Regione Abruzzo. D'Amario, inoltre, lunedì prossimo, è stato invitato a partecipare alla trasmissione Uno Mattina che tornerà sull'argomento anche lunedì 29 giugno. Con la Rai, alla cerimonia saranno presenti anche le telecamere dei canali Mediaset. L'appuntamento si chiuderà intorno alle ore 13, con l'esecuzione di brani del Piccolo Coro Amadeus di Alba Adriatica.