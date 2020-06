A 14/ CHIUSURE NOTTURNE AL CASELLO ROSETO-ATRI

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, sarà chiuso

il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di lunedì 22 alle 6:00 di martedì 23 giugno, verso Pescara/Bari. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Roseto degli Abruzzi, si potrà percorrere la SS16 adriatica verso

Pescara, con rientro sulla A14, alla stazione di Atri Pineto; -dalle 22:00 di martedì 23 alle 6;00 di mercoledì 24 giugno, verso Ancona/Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, si potrà percorrere la SS16 adriatica verso Ancona, con rientro sulla A14, alla stazione di Roseto degli Abruzzi.