ASP 1/ NATONI DIFFIDA LA REGIONE PER BLOCCARE IL CDA ELETTO, CANZIO INOLTRA ACCESSO AGLI ATTI SUI CURRICULUM , FIORETTI DEVE DECIDERE

Si profila un faccia a faccia all'ultimo sangue tra i due perdenti: Recinelli e Natoni e i vincitori Canzio e Covelli nella composizione del Cda alla Asp 1 che dovrà essere validato dalla Giunta regionale, assessorato di Piero Fioretti. Una diffida alla Regione Abruzzo per non procedere alla convalida del cda, è stata presentata da Gino Natoni che ha perso ed è il primo dei non eletti.

Si dice tranquillo Roberto Canzio: «si assumeranno la responsabilità di tenere bloccato l'ente - dichiara - l'articolo 7 al comma 1 spiega come deve essere composto il Cda e quali devono essere i requisiti, basta leggere».

Non teme l'accesso agli atti Canzio che spiega: «li faro' su tutti anch'io, bisogna vedere i curriculum ad uno ad uno anche quelli che sono stati eletti nel cda in questi anni e vedere se avevano i requisiti, eppure sono stati eletti. E' un modo solo per perdere tempo a discapito dell'Ente che ha tanti problemi».

Come mai tutto questo attaccamento per un ruolo in cui non si ha alcun ritorno economico? Per qualcuno si potrebbe profilare anche un conflitto di interesse?

«Sono tranquillo - conclude Canzio - tranquillità data sia dai requisiti che dal fatto che non si percepiscono compensi». Nel frattempo la Giunta regionale ha nominato presidente dell'Asp 1, l'avvocato Elisabetta Cantore che ha preso il posto di Elvezio Zunica. (foto: Il centro)