GIULIANOVA, TRIBUIANI E MASTRILLI: «SUBITO ASSUNZIONI DEI VIGILI URBANI»

Le interrogazioni consistono nella domanda che uno o più Consiglieri rivolgono al Sindaco e/o a un assessore per essere informati su materie di competenza comunale, conoscere le motivazioni dell’azione dell’amministrazione, le sue posizioni su questioni di interesse cittadino e sui provvedimenti che intende adottare o ha già adottato in merito.

Tutto ciò premesso

Si presenta la seguente interrogazione formale da inserire nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale:

Come da esigenze emerse già un anno fa in campagna elettorale, si ravvisava la necessità di procedere celermente con l’attivazione di un bando per l’assunzione di personale a tempo indeterminato nel corpo di Polizia Urbana, visto i pensionamenti che avrebbero interessato diverse risorse.

Salvo errori ci risultano che due vigili urbani siano già andati in pensione ed altre quattro risorse lo faranno da qui a breve; quindi delle 19 risorse dello scorso anno a fine ottobre 2020 ne rimarranno in carico solo 13 e se si considera che la legge indica quale riferimento il rapporto di un addetto ogni 1.000 abitanti, si comprende facilmente come il nostro corpo di Polizia Urbana già sottodimensionato dallo scorso anno rischia di essere quasi dimezzato da qui a breve con il conseguente rischio in termini di prevenzione e mantenimento della sicurezza cittadina, oltre ai servizi di Pubblica Utilità.

Si chiede quindi al Sindaco e all’Assessore di competenza di illustrare in Consiglio Comunale e a tutti i Consiglieri e alla Città, quali misure siano state intraprese e cosa verrà fatto a breve per ripristinare le risorse del Corpo di Polizia Municipale, tenendo conto del fatto che indire un concorso ed espletare tutte le fasi comporta diversi mesi di tempo e quindi riteniamo che un’azione vada fatta nel più breve tempo possibile.

Si ringrazia il Sindaco e l’Assessore di riferimento per le risposte che vorranno fornirci.

Giulianova, 19.06.2020

I consiglieri comunali promotori appartenenti al gruppo Lega Salvini Giulianova

Pietro Tribuiani

Gianni Mastrilli