SI INSEDIERA' MARTEDI 23 GIUGNO IL NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TERAMO, CARLO CALVARESI

Presterà giuramento il 23 giugno, alle ore 11.00 il nuovo presidente del Tribunale dì Teramo, Carlo Calvaresi. Un incarico molto atteso che va a ricoprire un tassello importante al palazzo di giustizia di Teramo.

Calvaresi conoscerà i colleghi, il personale del Tribunale, gli Avvocati del Consiglio dell’Ordine. Dovrebbe essere presente anche la Presidente della Corte di Appello de L’Aquila.



Calvaresi, attualmente presidente di sezione al palazzo di giustizia di Ascoli, sin dalla presentazione delle varie candidature è stato quello maggiormente favorito a ricoprire il ruolo di presidente. L’incarico era stato ricoperto dal presidente facente funzione Angela Di Girolamo, ed era vacante dopo la morte di Alessandro Iacoboni, scomparso a marzo dell’anno scorso a causa di una malattia.

Calvaresi, da 35 anni in magistratura di cui 30 trascorsi negli uffici giudiziari di Ascoli e San Benedetto Del Tronto, per molto tempo è stato anche gip al tribunale piceno e in questa veste si è occupato di casi importanti come quello dell’omicidio di Melania Rea: sua la prima ordinanza di custodia cautelare per il marito Salvatore Parolisi prima che il caso passasse alla Procura teramana per competenza territoriale. Prima di approdare nella provincia ascolana è stato anche pretore a Nereto.