PRESIDIO DOMANI DELLE LAVORATRICI DELLE MENSE E DEI SERVIZI DI PULIZIA DELLE SCUOLE E AZIENDALI

Le lavoratrici ed i lavoratori degli appalti delle mense e dei servizi di pulizia delle scuole e “aziendali” stanno vivendo un momento di vera e propria emergenza sociale:

Stanno ancora aspettando il pagamento del Fondo di Integrazione Salariale e della Cassa Integrazione Guadagni in deroga;

Hanno terminato il periodo di utilizzo degli ammortizzatori sociali con il serio rischio di rimanere nei prossimi mesi senza nessuna forma di reddito o di sostegno economico

non solo:

Le lavoratrici ed i lavoratori degli appalti scolastici non hanno alcuna certezza della ripresa del servizio mensa a settembre 2020

Le lavoratrici ed i lavoratori degli appalti delle aziende private, non possono accedere agli ammortizzatori sociali ordinari se le ditte appaltanti non chiedono a loro volta la cassa integrazione

chiediamo:

La ripresa del servizio mensa, parte integrante dell’offerta formativa, in tutte le scuole a partire da settembre 2020, nel rispetto delle norme sulla sicurezza

Proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19 per almeno 27 settimane

L’accesso agli ammortizzatori sociali ordinari, senza condizionalità rispetto ai committenti, per gli appalti privati

Una riforma degli ammortizzatori sociali del settore e soluzioni strutturali per i part-time ciclici

Misure straordinarie di sostegno al reddito

a sostegno delle proposte e delle richieste sindacali il giorno 24 giugno 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso la sede della Prefettura di Pescara (p.zza Italia) si terrà un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti mense e pulizie scolastiche e aziendali della Regione Abruzzo