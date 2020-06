IL 2 LUGLIO LA BENEDIZIONE DEI VEICOLI DELL'ACI NEL RISPETTO DEL COVID

La fase post emergenza Covid 19 non frena l’entusiasmo per un appuntamento sempre atteso e particolarmente sentito dai teramani: quello della solenne benedizione dei veicoli militari e civili che l’Aci organizza ogni anno il 1°luglio in apertura dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie. La manifestazione infatti, tenendosi nel piazzale antistante al santuario è perfettamente compatibile con le esigenze di distanziamento imposte dall’emergenza sanitaria tuttavia, anche a titolo precauzionale, è stato disposto che gli equipaggi restino nell’abitacolo della propria vettura durante la benedizione per evitare assembramenti e consentire una fruizione della cerimonia in sicurezza.

Il presidente dell’Automobile club di Teramo Carmine Cellinese ha il piacere di comunicare che anche quest’anno, sarà Sua Eccellenza monsignor Leuzzi a onorare quello che a tutti gli effetti è uno dei momenti più suggestivi dei festeggiamenti della Madonna delle Grazie, compatrona della città di Teramo.

Il vescovo Lorenzo Leuzzi, cosi come si è reso disponibile negli anni precedenti, anche questa volta ha raccolto con piacere l’invito formulato dall’Aci e dalle associazioni cittadine a rinnovare in prima persona la solenne benedizione dei veicoli.

La cerimonia partirà alle 19,30 con l’arrivo nel piazzale dei veicoli appartenenti a tutti i comandi provinciali delle varie Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso. A seguire ci sarà il momento religioso al fine di poter tornare ad assolvere gli impegni di servizio.

La manifestazione negli intenti degli organizzatori costituisce anche un momento di riflessione volto a diffondere la consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale. Non mancherà un ricordo per le vittime della strada, un invito alla speranza, oltre che alla risoluzione del dolore dei familiari che soffrono per la perdita dei propri cari e una preghiera per gli automobilisti, perché si ricordino di essere responsabili al momento della guida per se stessi, ma anche per gli altri. La manifestazione si concluderà con una scenografica sfilata di auto e moto d’epoca a cura del CAST, il Club autonomo storiche di San Nicolò a Tordino in collaborazione con altri club di auto storiche della provincia di Teramo.

Il presidente dell’Aci Carmine Cellinese, ricordando la valenza sociale dell’iniziativa, ha sottolineato come quest’anno, la riflessione sul valore della vita, diventa maggiormente pregnante alla luce di un’emergenza sanitaria che ha sconvolto le vite dell’intero Paese. «E’ un momento che oltre a legare l’appartenenza della città e delle sue associazioni a un’intera comunità spirituale riunita nei festeggiamenti della Santa patrona, costituisce un serio approfondimento sui rischi e sulle ricadute pericolose di un atteggiamento imprudente da parte di tutti noi. Un monito che vale per le azioni sconsiderate o leggere mentre siamo al volante, ma vale oggi anche per chi trascura gli obblighi di distanziamento e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale che dobbiamo adottare per non mettere in pericolo gli altri. Quest’anno il messaggio sulla sicurezza e su un atteggiamento cosciente verso la comunità vale a 360° e l’Aci lo rinnova con forza attraverso la sua simbolica manifestazione motoristica».