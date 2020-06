VIDEO /DI BONAVENTURA CHIEDE DECORO AI BAR DEL CENTRO: DES ARTISTES E IL GRANDE ITALIA IN PARTICOLARE

Maggiore decoro nei bar del centro, in particolare per il Des Artistes e il Grande Italia. Lo chiede l'assessore Di Bonaventura. Non si possono occupare gli spazi pubblici a caso.

