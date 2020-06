A CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO NESSUN POSITIVO... PER LA PRIMA VOLTA

Per la prima volta, dopo oltre tre mesi, nessuna persona attualmente positiva al Covid-19 a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano

considerato la 'Vo' d'Abruzzo', in quanto il più colpito della regione, con 85 casi e 14 decessi su poco più di duemila abitanti. L'ultimo paziente ancora malato, infatti, è risultato negativo al secondo tampone di controllo. Il primo caso di coronavirus era stato accertato lo scorso 9 marzo. Poi il

contagio si era diffuso rapidamente e il comune era stato inserito in zona rossa.

A darne notizia è il sindaco, Vincenzo D'Ercole: "Aspettavamo da tempo questa notizia e finalmente è arrivata. Un abbraccio virtuale e un grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato e supportato in questo difficile periodo - afferma il primo cittadino - Adesso, a maggior ragione, continuiamo a osservare le norme per salvaguardare la nostra salute".