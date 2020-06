L'ODISSEA DEL BUS TUA NELLA TRATTA CASTELLI-COLLEDARA-TERAMO: LA DENUNCIA

vorrei segnalare la situazione di disagio che si ha tutte le mattine sulla tratta Castelli-Colledara-Montorio-Teramo a causa dell'inefficienza di TUA.

Infatti per via della normativa Covid, l'autobus non può portare più di 22 persone, il che vuol dire che arriva a Tossicia quasi sempre già pieno, lasciando a terra chi vorrebbe prenderlo per andare a lavorare. Stamattina è arrivato a Colledara alle ore 7.00 senza più posti liberi, e l'autista ci ha comunicato che la corsa 'bis' sarebbe partita da Teramo di lì a poco, il che equivale a dire arrivare in pesante ritardo sul posto di lavoro.

Chiediamo quindi che TUA provveda a far partire almeno due autobus su questa tratta la mattina, per permettere a tutti gli abitanti della Valle Siciliana di poter arrivare a Teramo in orario, anche perchè paghiamo il biglietto e quindi vorremmo avere un servizio almeno decente. Anche perchè se le persone rimangono a terra oggi, cosa potrà mai succedere a settembre coll'apertura delle scuole ?

Distinti saluti

Vincent Cimellato