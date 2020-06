FOTO-VIDEO / SI E' INSEDIATO OGGI IL NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CARLO CALVARESI, IL PROCURATORE: «BISOGNA RICONQUISTARE LA CREDIBILITA' DELLA MAGISTRATURA DOPO I RECENTI FATTI IN CRONACA»

Carico pesante di lavoro e carenza di personale, tra i primi punti da risolvere dal parte del nuovo presidente del Tribunale che si è insediato stamattina al Palazzo di Giustizia. Accolto dalle personale, dal Prefetto, dalle Forze dell'Ordine e dal Procuratore capo nonchè dal presidente della Corte d'Appello, ha giurato stamattina Carlo Calvaresi proveniente dal palazzo di giustizia di Ascoli. Laureato all'Università di Teramo, ha lavorato come pretore a Nereto.

«Gli uffici teramani del Tribunale hanno visto in questi anni, 12 funzionari su 31 andare in pensione e mai sostituiti - ha detto il Procuratore Guerrieri nel salutare Calvarese - Teramo è il tribunale più grande d’Abruzzo, bisogna mettere il personale nelle condizioni di lavorare bene e mai come in questo momento la credibilità della magistratura è stata messa in forse. Dobbiamo riconquistare tale credibilità perchè rappresentiamo la Repubblica Italiana. Carlo Calvaresi va a colmare un vuoto a Teramo che durava da oltre un anno.

GUARDA IL SERVIZIO QUI