MANIFESTAZIONE DI PROTESTA "UNITI CONTRO LA CRISI" A TERAMO

L'emergenza da Covid-19 ha avuto conseguenze socio-economiche destinate ad accrescere le già marcate differenze presenti nel tessuto sociale.

È per questo che sabato 27 giugno scenderemo in piazza: per denunciare e far sentire la voce di quanti stanno già pagando il prezzo più alto di questa crisi.

Lavoratori, disoccupati, cassa integrati, piccole partite Iva, studenti, migranti, operatori della sanità..., tutti facce di una stessa medaglia, corpi da sacrificare alla logica del profitto piuttosto che persone degne di tutele.

Riprendiamoci le piazze per ribadire la nostra rabbia contro ingiustizie e disuguaglianze.

L'appuntamento è per SABATO 27 GIUGNO a Teramo in Largo San Matteo (davanti alla Prefettura), alle ore 10:30.

Casa, lavoro, salute, diritti sociali per tutti e tutte!

UNITI CONTRO LA CRISI!