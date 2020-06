LA TE.AM RICORDA IL PROGETTO DEL NUOVO SERVIZIO DI IGIENE URBANA NELLE FRAZIONI, OCCORRE RITIRARE IL KIT

La Te.Am Teramo Ambiente S.p.A ricorda a tutti i cittadini delle frazioni coinvolte nel progetto del nuovo servizio di igiene urbana che entro il 25 Luglio è necessario recarsi a ritirare il proprio Kit di raccolta presso il Parco della Scienza, sede degli Uffici Tecnici del Comune di Teramo, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per ritirare il proprio kit di raccolta i cittadini devono rendere disponibili agli addetti della società la lettera inviata prima del lockdown o un documento d’identità o la tessera sanitaria dell'intestatario del ruolo TARI.

Per i cittadini impossibilitati a raggiungere la sede della consegna è possibile utilizzare il modello di delega fornito nei vari incontri pubblici di presentazione del progetto disponibile anche sul sito www.differenziatateramo.

La persona delegata deve rendere disponibile oltre alle informazioni richieste al delegante un documento di riconoscimento valido.

Di seguito l'elenco delle frazioni coinvolte suddivise in base alla zona di appartenenza A e B.

Zona Frazione

Zona Frazione A Cavuccio

B Putignano A C.da Malle

B Case Ater “Villa Gesso” A Villa Ripa

B Villa Gesso A Case Ater Villa Ripa

B Magnanella A Tordinia

B Collecaruno A Travazzano

B Castagneto A Valle San Giovanni

B Piane Delfico A Villa Butteri

B Pantaneto A Frondarola

B Collemarino A Case Ater Frondarola

B Fonte del Latte A Rocciano

B Garrano Alto A Spiano

B Garrano Basso A Casette

B Contrada Cecco A Rapino

B Rupo A Bivio Miano

B Scapriano A Villa Stanchieri

B Castrogno A Villa Romita

B Viola A Sparazzano

B Cannelli A Miano

B Sciusciano A Sardinara

B S. Pietro ad Lacum Superiore A Villa Vomano

B S. Pietro ad Lacum Inferiore A Case Ater Villa Vomano

B Galeotti A SS 150 fino confine Comunale

B Colleminuccio A Collecchio

B Colleatterrato alto A Forcella

B Varano A Caprafico

B Colle Santa Maria A Specola

B Ponzano A Poggio Cono

B Monticelli A Cerreto

B Villa Marini A C.da Sorrenti

B Nepezzano A SP 75 fino a SS 150

B Villa Schiavoni A Contrada La Torre

B Villa Falchini A Poggio San Vittorino

B SP 17 fino confine Comunale A S. Egidio

B Villa Tofo A Secciola

B SP 17/a fino a SP 17 A C.da Zaraca

B Saccoccia A C.da Castellana

B Sant'Atto A Case Sparse

B Villa Turri B Villa Ferretti B Chiareto B Case sparse