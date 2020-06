TRE NUOVI SACERDOTI NELLA DIOCESI DI TERAMO-ATRI, SABATO LA FUNZIONE IN PIAZZA ORSINI

La Chiesa di Teramo-Atri dà lode a Dio per il dono della vocazione e annuncia con gioia che sabato 27 giugno, nella Cattedrale di S. Maria Assunta in Teramo, i diaconi Attilio Ricci, Jackson Pierre e Pierpaolo Matteucci saranno ordinati presbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del nostro vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi.

La funzione si svolgerà secondo le vigenti norme di distanziamento all’interno della Cattedrale, ma potrà essere seguita anche all’esterno del Duomo attraverso un maxischermo in piazza Orsini, dove verranno allestiti ulteriori 200 posti a sedere.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.diocesiteramoatri.it, sul Canale YouTube “Ufficio Comunicazioni Diocesi di Teramo-Atri” e sulle seguenti tv locali: TRSP (canale 15 per il Molise e canale 17 per l’Abruzzo), Rete 8 News 24 (canale 112), R+ News (canale 116), Tv6 On Air (canale 287).

Don Jackson Pierre, 45 anni, è nato a Limonade (Haiti). Dopo aver studiato Medicina per tre anni negli Stati Uniti decide di lasciare l’università per seguire la sua vocazione. Arriva in Italia per frequentare una comunità di monaci agostiniani nei pressi di Viterbo, dove inizia gli studi nel locale Istituto Teologico. Trasferitosi nella nostra diocesi, prosegue la formazione presso il seminario di Fermo, e contestualmente porta avanti gli studi per la licenza in Teologia Sacramentaria all'Istituto Teologico di Ancona. A Teramo, dopo aver ricevuto i ministeri del lettorato e dell'accolitato, nel settembre 2019 è stato ordinato diacono.

Don Attilio Ricci, 40 anni, è nato a Teramo. Cresce impegnandosi nella vita parrocchiale, a Villa Torre, facendo il catechista e suonando nel coro. Terminati gli studi, lavora in un’azienda grafica. A trentadue anni intraprende il cammino di discernimento “Tu seguimi” del Pontificio seminario regionale abruzzese-molisano "San Pio X", dove entrerà nel 2013. Negli anni riceve i ministeri di lettorato e accolitato e frequenta gli studi teologici fino al Baccalaureato. A Teramo è stato ordinato diacono nel novembre 2019.

Don Pierpaolo Matteucci, 32 anni, è nato a Teramo. Impegnato sin da ragazzo nella vita parrocchiale a San Nicolò a Tordino, frequenta il liceo scientifico tecnologico presso l’Istituto d’istruzione superiore “Giannina Milli” di Teramo, per poi conseguire la Laurea triennale in Ingegneria all’Università dell’Aquila. È entrato in seminario a Chieti nel 2013, insieme ad Attilio, e vi riceve anche lui i ministeri, oltre a perseguire il baccalaureato in Teologia. È stato ordinato diacono anch’egli nel novembre dello scorso anno.