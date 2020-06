RICOSTRUZIONE ALLACCI DELL’ACQUA SEMPLIFICATI DA ACCORDO ATER - RUZZO RETI

"Con viva soddisfazione saluto il successo che abbiamo riportato nella creazione di un percorso privilegiato per gli inquilini dell’Ater per la momentanea sistemazione. Da lunedì prossimo, 29 giugno, tutti gli aggiudicatari (per adesso circa un centinaio) dei Comuni di Teramo, Atri, Ancarano e Castellalto avranno modo di ottenere l’allaccio dell’acqua da parte della Ruzzo Reti in tempi rapidi”. La presidente dell’Ater Teramo, Maria Ceci, annuncia così un accordo che produrrà lo snellimento delle procedure per tanti inquilini. La Ruzzo Reti infatti ha messo a disposizione una figura professionale della propria area servizi contratti della direzione commerciale e un tecnico dell’acquedotto. "Le due persone completamente dedicate al servizio - specifica la Presidente, si occuperanno di tutto: dall’avvio della pratica, al contratto, all’effettivo allaccio in loco. Con questo accordo, che abbiamo fortemente cercato, voluto e, grazie alla sensibilità e collaborazione del Ruzzo abbiamo ottenuto, l'Ater vuole testimoniare la maggiore, particolare attenzione ai cittadini che hanno subito la perdita dell’abitazione per il terremoto e sono ancora in “momentanea sistemazione”. Vogliamo - conclude Maria Ceci - che queste persone abbiano un’assistenza nelle pratiche burocratiche che devono affrontare".

Dal canto suo la Presidente della Ruzzo Reti, Alessia Cognitti, spiega che ogni volta che è possibile la Ruzzo Reti attiva sistemi per agevolare i Cittadini. “Nello specifico - dice Alessia Cognitti - siamo particolarmente orgogliosi di collaborare ancora con un altro Ente, plasmandoci, come nostro uso, all’esigenza dello stesso nell’interesse del territorio, su cui stiamo costruendo una rete intelligente ed efficace di sinergie”.

I CONTATTI PER IL SERVIZIO

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

0861/310406