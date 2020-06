VIDEO / CIMITERO, ISOLE ECOLOGICHE E NUOVI MEZZI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA FIRMATI PRANDIN

Isole ecologiche e cimitero ma anche gara a doppio oggetto, sono alcuni degli argomenti che saranno analizzati oggi durante un incontro tra l'Ad di Teramo Ambiente Enrico Prandin e il Sindaco di Teramo. Per le isole ecologiche si va avanti in attesa della data X, per il cimitero che versa in un preoccupante stato di degrado si attendono interventi. Uno degli ultimi padiglioni costruiti è stato realizzato in modo non adeguato secondo la TeAm. I lavori non saranno contestati ma dovrà essere sistemata la struttura. C'è sempre la carenza di loculi e si pensa a due nuove costruzioni oltre alle cappelle gentilizie. Si sta anche rivedendo il parco mezzi.

ASCOLTA QUI PRANDIN