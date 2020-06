VIDEO / "CAMMINA, RACCOGLI, RISPETTA".. SABATO TUTTI A PULIRE LA CITTA'

Conferenza stampa questa mattina, organizzata dagli assessorati dell'ambiente e gestione rifiuti Martina Maranella e Valdo Di Boneventura, per presentare l'iniziativa di raccolta rifiuti nel centro di Teramo e al Parco Fluvliale, intitolata "Cammina, Raccogli, Rispetta", in programma per Sabato prossimo.

ASCOLTA VALDO DI BONAVENTURA