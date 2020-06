VIGILANTES IN AZIONE NEI LOCALI DI TERAMO PER LA TRANQUILLITA' DI TUTTI, PRONTA L'ORDINANZA DI FILIPPONI SULL'ACQUISTO DI ALCOLICI

Il Comune passa all'azione e rivoluziona la vita notturna a Teramo. Maggiori controlli in città con l'impiego dei vigilantes e posticipo della chiusura di un'ora dei bar che abbasseranno le saracinesche alle due e da mezzanotte non si potranno far più uscre gli alcolici fuori dai locali. Chi vorrà consumare lo dovrà fare restando seduto al bar e non portando le bottiglie in giro con relativo abbandono. Tutto questo è frutto di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra i titolari dei bar e l'assessore Antonio Filipponi, quest'ultimo sta redigendo un'apposita delibera che entrerà in vigore nelle prossime ore. Si cercherà anche di debellare la questione dei piccioni che "assillano" tutti coloro che frequentano i tavoli. Come? Ingaggiando un falconiere. Forse sarà la volta buona che si possa mettere la parola fine anche ai piccioni in centro storico.