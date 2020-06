L'ASSESSORE FILIPPONI SPIEGA PERCHE' DA DOMANI A TERAMO SARA' POSTA SOTTO CONTROLLO LA NOTTE DI GIOVANI E MENO GIOVANI

A parlare dell'ordinanza antivandalismo e antialcolici con relativo abbandono dei rifiuti è l'assessore Antonio Filipponi che annuncia la firma dell'ordinanza da parte del Sindaco per domani in modo che sia immediatamente esecutiva e che parta da questo fine settimana.

«I bar chiuderanno alle due, perchè così si permetterà un controllo maggiore sulla strada. Se il bar è chiuso - dichiara Filipponi - una persona non puo' stare in piazza Martiri a bere. Il problema per noi nasce dall'abbandono dei rifiuti in alcune piazze e luoghi della città e poi basta con la questione degli urinatoi che devono funzionare perchè se saranno chiusi chiuderemo l'attività. Da non tralasciare l'aspetto dei piccoli atti di vandalismo. L'ordinanza del Sindaco colpirà il problema maggiore della città e quelle persone che a bar chiusi continuano a fare piccoli reati. Dobbiamo evitare che ci siano assembramenti».

Filipponi poi spiega che: «Ci sarà la vigilanza, i vigilantes che da mezzanotte alle 4 tra una via e l'altra controlleranno la situazione in modo da controllare la situazione durante la notte». Entro domani sarà firmata l'ordinanza e sarà immediatamente esecutiva.

La municipale effettuerà controlli a campione con tutte le forze dell'ordine. L'attenzione da parte del Comune è massima secondo l'assessore Filipponi.