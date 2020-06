LAVORO E SVILUPPO IN PROVINCIA DI TERAMO, I SINDACATI LUNEDI SCENDONO IN PIAZZA MARTIRI

Lunedì 29 giugno conferenza stampa unitaria a Teramo. Saranno illustrati i problemi, le fragilità sociali ed economiche che si sono addensati in questi anni e che sono diventati drammatici nelle ultime settimane.

Oggi, in un percorso di ripartenza che sarà complicato e difficile per tutti, è evidente che la provincia di Teramo presenta aspetti e problemi particolari, vicende che intrecciano la piccola impresa, la fragilità del territorio, delle sue infrastrutture, i temi della ricostruzione, i progetti annunciati ed ancora attesi e soprattutto il drammatico problema del lavoro che non c'è e non arriva.

In questo quadro è indispensabile che tutto l'assetto istituzionale, politico, economico e sociale metta in un campo una fortissima responsabilità ed un impegno convinto e verificabile per rilanciare il territorio.

Vanno fissati con nettezza obiettivi possibili e credibili da perseguire con una strategia progettuale che parta da quei settori tradizionalmente volano dello sviluppo locale come industria e turismo e che sappiano programmare l'ammodernamento del territorio, sul piano infrastrutturale e dei servizi.

Tutti argomenti dei quali i segretari provinciali di CGIL – CISL – UIL parleranno in una conferenza stampa congiunta che si terrà Lunedì 29 giugno alle ore 11,00 a Teramo in Piazza Martiri (zona ex bar dell’olmo).