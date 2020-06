NAZZARENO CARUSI È IL NUOVO DIRETTORE ARTISTICO DELLA RICCITELLI PER L’ATTIVITÀ CONCERTISTICA

[Libretto del CD “Musorgskij: Quadri di un’Esposizione – Nazzareno Carusi live al Teatro Colon”, EMI 2009]

Lucio Dalla « Nazzareno Carusi e io abbiamo la stessa voglia di abbattere gli steccati che circondano la musica ».

[Canale 5, 3 maggio 2009]

Dario Franceschini « Nazzareno Carusi è un grande pianista e politico ».

[Cinquantamila. La Storia raccontata da Giorgio Dell’Arti – Biografia di Nazzareno Carusi, 2017]

Cord Garben « È una vecchia storia l’interpretazione della musica per tastiera del periodo barocco sugli strumenti moderni. Un gruppo di pianisti la suona rigorosamente come su un clavicembalo, senza alcun impatto “musicale”, meccanicamente. Un altro interpreta Scarlatti alla maniera del diciannovesimo secolo, come Hummel e i suoi colleghi dell’età romantica. Poi ci sono gli “Horowitziani”, che usano quei piccoli gioielli come bis nei concerti all’ora del the. Il modo invece in cui Nazzareno Carusi tratta la delicata materia delle Sonate di Scarlatti è più o meno l’unica interpretazione che sia davvero convincente. Suona lo strumento moderno con lo spirito del clavicembalo, evitando però il semplice approccio tecnico e mostrandoci le possibilità di una vera declamazione. E ciò rende la sua lettura di Scarlatti unica ».

[Libretto del CD “Scarlatti: Nove Sonate – Nazzareno Carusi live in Chicago”, EMI 2009]

I Solisti del Teatro alla Scala (Francesco Di Rosa, Fabrizio Meloni e Danilo Rossi) « Suonare con un artista così particolare, così versatile e così grande come Nazzareno Carusi, anche per noi non è gioia di tutti i giorni. Nazzareno Carusi porta nel suo ‘camerismo’ tutta la potenza brillante e profondissima del suo ‘solismo’ senza mai prevaricare noi colleghi d’avventura. Anzi, rendendoci l’esecuzione facile e sempre, proprio sempre completamente nuova ».

[Libretto del CD “Mozart e Schumann – Nazzareno Carusi e i Solisti della Scala Live al Teatro alla Scala”, EMI 2009]

Marco Mangiarotti « Nel loro paradossale “Nessun dorma”, Lucio Dalla e Nazzareno Carusi vanno continuamente dentro e fuori dalla partitura, ma mai fuori dalla musica ».

[Matrix, Canale 5, 2 marzo 2012]

Gianni Riotta « Nazzareno Carusi, maestro anticonformista ». [Twitter, 1° marzo 2013]

Franco Scala * « La Musica da Camera non è il rifugio dei solisti falliti, ma il luogo artistico dove pianisti e strumentisti dimostrano di essere Musicisti con la M maiuscola. E’ questo il motivo per cui ho il privilegio di avere come docente a Imola. La difficoltà del concertista di oggi è quella di proporre la musica libera da schemi prestabiliti e Carusi, invece, espone il suo pensiero musicale con coraggio, senza compromessi o inutili manierismi e sempre nel rispetto del testo. Considero le sue interpretazioni assolutamente geniali ». * Fondatore della Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola

[La Voce, 16 febbraio 2016]