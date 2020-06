L’ARTISTA TERAMANO VINCENZO MELCHIORRE TANCREDI SCELTO PER UNA PRESTIGIOSA MOSTRA NELLA CAPITALE DELLA CULTURA

Nuovo importante riconoscimento per l’artista teramano Vincenzo Melchiorre Tancredi, che da questa sera espone a Parma nell’ambito dell’evento intitolato «Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 - Esposizione Internazionale di Arte Contemporanea» presso la «Galleria Italia» della città emiliano-romagnola.

L’evento, curato dal noto storico e critico d'arte Giorgio Grasso con il coordinamento scientifico dei critici d’arte Maria Palladino e Giada Tarantino, sarà trasmesso sul canale del digitale terrestre 151 e quelli di SKY - 877 e 901 con la descrizione di ogni singola opera. Una grande opportunità per il nostro artista, voluto e scelto proprio dallo storico e critico d'arte Prof Giorgio Grasso, in una mostra che ha un valore anche simbolico eccezionale. Da capitale a capitale, dal Sud al Nord, da Matera a Parma la "Capitale italiana della Cultura" per il biennio 2020-21 che, nonostante la pandemia del Covid-19 abbia profondamente colpito il mondo della cultura, sospendendo di colpo tutti gli eventi, riprende infatti con slancio, creatività e "positività" attraverso una ricca e variegata programmazione. Tra gli eventi che contraddistingueranno l'estate emiliana 2020, spicca appunto "Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 - Esposizione Internazionale di Arte Contemporanea", che pone l’arte al centro della rinascita. Ed è un condivisibile piacere che, in un evento di questo genere e in un luogo di tale valore, sia presente là teramanità artistica di Vincenzo Melchiorre Tancredi.