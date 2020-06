LA DECADENZA DI VALLE CASTELLANA NELLE FOTO DI UN NOSTRO LETTORE

Spetta. Redazione, le foto simboleggiano, raccontano e documentano, meglio di tante parole, il declino e la decadenza di

Valle Castellana! Si tratta del segnale stradale verticale di inizio del territorio comunale posto

vicino al ponte sul Castellano, che segna il confine anche con la regione Marche, presso la frazione

Morrice, che da anni è crollato e giace a terra nel fango e tra le erbacce, anche per l' incuria e il disinteresse degli uomini, inclusi gli amministratori locali! Per il visitatore

proveniente dalle Marche/ Comune di Acquasanta Terme esso rappresenta il biglietto da visita con cui si presenta il Comune di Valle Castellana, che, ancorché dotato

di incontaminate bellezze e ingenti risorse naturali, da diversi lustri è stato abbandonato

dalle istituzioni ed è caratterizzato da strade

marcatamente dissestate, spopolamento, disoccupazione, mancanza di servizi essenziali e di

iniziative imprenditoriali, assistenzialismo, clientelismo, oligarchia amministrativa, salvo altro! Ma Valle Castellana non deve morire e non

morirà!

Domenico De Benedictis