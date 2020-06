TRENTA VOLONTARI RIPULISCONO IL CENTRO STORICO DAI RIFIUTI

Ripulito il centro storico grazie all'aiuto dei cittadini. In piazza Martiri si sono radunati ieri i volontari ed esponenti di associazioni ambientaliste: «Un'iniziativa che è stata un gran successo», ha spiegato l'assessore comunale Valdo Di Bonaventura, sono contento per la presenza dei tanti giovani accorsi regalare alla nostra città un pomeriggio contro i rifiuti, è soprattutto per loro che dobbiamo lottare per avere una città più pulita. Tanti i volontari grazie alla presenza dei ragazzi di Team Way e del Leo Club Teramo, gruppo giovanile del Lions Club, oltre a Wwf, Legambiente e Rifiuti Zero Abruzzo. Tra loro c'era Tommaso Navarra, presidente del Parco nazionale Gran Sasso-Laga e l'assessore Martina Maranella.